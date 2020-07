Impacté par le confinement, Getlink met à jour ses perspectives

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Getlink a retiré jeudi ses objectifs à moyen terme et revu nettement à la baisse ses perspectives pour 2020 en raison des conséquences des mesures de confinement liées au nouveau coronavirus sur son activité de transport de passagers et de camions.

L'opérateur du tunnel sous la Manche prévoit désormais un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) de 350 millions d'euros pour 2020, à condition que de nouvelles restrictions de déplacements ne soient pas rétablies.

Cette prévision est en baisse par rapport à une estimation antérieure de 580 millions d'euros annulée en avril.

"Nous ne voulons pas d'une seconde vague mais nous sommes mieux préparés à l'affronter que la première", a déclaré le PDG Jacques Gounon lors d'une conférence téléphonique avec la presse.

Le groupe n'a pas l'intention de réduire ses investissements au cours du second semestre, a-t-il ajouté, une décision qu'il considère importante pour maintenir le fonctionnement du tunnel permettant aux passagers et aux marchandises de traverser la Manche.

Getlink, qui exploite les trains à grande vitesse Eurostar entre Londres et l'Europe continentale, ainsi que des navettes transportant des voitures particulières, des autocars et des camions de fret, a abandonné ses objectifs pour 2022, à savoir un Ebitda supérieur à 735 millions d'euros et une augmentation annuelle du dividende de 0,05 euro.

Sur les six premiers mois de 2020, l'Ebitda de Getlink a chuté de 52% à 123 millions d'euros et le chiffre d'affaires a baissé de 29%.

Le trafic des trains Eurostar qui, selon les estimations de Getlink, a représenté plus de 76% de part de marché des trajets Londres-Paris en 2019, a été drastiquement réduit par la fermeture des frontières, le confinement et les mesures de quarantaine.

Getlink a mis un terme à sa politique d'activité partielle le 1er juillet en France, une mesure qui avait affecté des milliers d'employés depuis début avril, selon Jacques Goujon, qui a précisé que le même processus était en cours au Royaume-Uni.

Le PDG du groupe a aussi déclaré que Getlink devrait reprendre le versement du dividende après l'avoir annulé cette année.

(Sarah Morland et Dagmarah Mackos; version française Olivier Cherfan et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)