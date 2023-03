Immigration illégale : Londres va verser à la France 480 M£ sur 3 ans dit Sunak

LONDRES, 10 mars (Reuters) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé vendredi que le Royaume-Uni allait verser à la France 480 millions de livres (543 millions d'euros) sur trois ans afin d'investir dans la police, la technologie et les renseignements pour aider à réduire le nombre de demandeurs d'asile arrivant sur ses côtes à bord de petites embarcations. Rishi Sunak a fait de l'arrêt des arrivées par bateau l'une de ses cinq grandes priorités, alors que le nombre de migrants arrivant sur la côte sud de l'Angleterre a grimpé à plus de 45.000 l'année dernière. "Nous ne devons pas gérer ce problème, nous devons le briser", a déclaré Rishi Sunak lors d'une conférence de presse à l'occasion d'une rencontre bilatérale à l'Elysée avec le président Emmanuel Macron. "Aujourd'hui, nous sommes allés plus loin que jamais pour mettre fin à ce commerce dégoûtant de la vie humaine. En travaillant ensemble, le Royaume-Uni et la France veilleront à ce que personne ne puisse exploiter nos systèmes en toute impunité." (Reportage Alistair Smout, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)