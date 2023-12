Immigration : Emmanuel Macron s'exprimera en fin de journée à la télévision

PARIS, 20 décembre (Reuters) - Emmanuel Macron s'exprimera mercredi en fin de journée à la télévision, rapporte BFM TV au lendemain de l'adoption du projet de loi controversé sur l'immigration qui secoue la majorité à l'Assemblée nationale. Le Parlement l'a approuvé par 349 voix contre 186, une avance qui permet au camp présidentiel de dire qu'il a été approuvé sans l'aide du Rassemblement national (RN), qui compte 88 députés. Le Sénat, où la droite est majoritaire, a adopté le texte plus tôt dans la soirée, par 214 voix contre 114. (Rédigé par Nicolas Delame; édité par Zhifan Liu)