Immigration : Darmanin promet de doubler la capacité des centres de rétention

PARIS (Reuters) - La France va doubler en dix ans la capacité de ses centres de rétention administrative, destinés majoritairement aux étrangers en situation irrégulière en attente d'expulsion, pour la porter à 3.000 places d'ici 2027, déclare le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dans une interview au Parisien publiée dimanche. Dans un communiqué, son ministère précise que ces centres de rétention seront créés à Dijon, Oissel, Nantes, Béziers, Aix-en-Provence, Goussainville, Nice, Olivet, Mérignac, à Mayotte ainsi que dans le Dunkerquois. Selon le ministère, le nombre de places de rétention est passé depuis 2017 de 1.400 à 1.869. Cette annonce de Gérald Darmanin intervient à un mois du début de l'examen par le Sénat, le 6 novembre, du projet de loi gouvernemental sur l'immigration, axé notamment sur l'expulsion des étrangers condamnés pour des délits. "C'est un texte très important", assure le ministre au Parisien. "Il faut arrêter de retarder son adoption. Aujourd'hui, si 2.500 délinquants étrangers ont été expulsés depuis le 1er janvier sur mes instructions, il y en a 4.000 que je ne peux pas expulser parce que la loi m'empêche de le faire." Sur l'autre volet du projet de loi, visant à faciliter l'octroi de papiers aux travailleurs étranters dans les "métiers en tension" et auquel s'oppose notamment LR, Gérald Darmanin estime qu'il faut "arrêter d'être hypocrites". "Je passe mon temps à recevoir des lettres de parlementaires de tous les partis, pour me demander des papiers", dit-il. "Il n'y aura pas d'appel d'air. Il s'agit de régulariser, au cas par cas, ceux qui sont là depuis plus de trois ans en France." (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)