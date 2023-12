Immigration: Darmanin a présenté sa démission, Macron a refusé

PARIS (Reuters) - Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a présenté lundi sa démission au président de la République, Emmanuel Macron, qui l'a refusée, après le refus de l'Assemblée nationale d'examiner son projet de loi sur l'immigration. "Le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer a remis sa démission au président de la République qui l’a refusée", a-t-on déclaré dans l'entourage du chef de l'Etat. "Le président de la République a demandé à la Première ministre et au ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer de lui faire des propositions pour avancer en levant ce blocage et aboutir à un texte de loi efficace", a-t-on ajouté. La gauche, une partie des Républicains et le Rassemblement national ont voté ensemble lundi une motion de rejet du projet de loi sur l'immigration porté par Gérald Darmanin, empêchant ainsi son examen par l'Assemblée nationale. Le gouvernement, fragilisé et sans majorité absolue à l'Assemblée nationale, a désormais trois possibilités : laisser le texte retourner au Sénat; convoquer une commission mixte paritaire composée de députés et de sénateurs pour tenter de parvenir à un compromis; ou retirer le texte. (Reportage Elizabeth Pineau et Michel Rose, rédigé par Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)