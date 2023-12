Immigration : Aurélien Rousseau va démissionner, selon Le Monde

PARIS, 20 décembre (Reuters) - Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, va démissionner après l'adoption du projet de loi controversé sur l'immigration qui secoue la majorité à l'Assemblée nationale, rapporte mercredi Le Monde. "Ce dernier a confirmé au Monde, ce mercredi matin, qu'il avait bien l'intention de quitter le gouvernement", indique le quotidien. Interrogée mercredi sur France Inter sur la perspective d'un départ d'un ou plusieurs ministre de sensibilité de gauche, la Première ministre Elisabeth Borne a évoqué un "non-sujet", assurant que la présidence de la République n'avait reçu aucune lettre de démission. (Rédigé par Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)