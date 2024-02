Imerys : Le CA annuel chute de 11,4% avec la baisse de la demande

21 février (Reuters) - Imerys a fait état mercredi d'une baisse de ses ventes annuelles, pénalisé par la faiblesse de la demande, en particulier dans le secteur de la construction résidentielle, et l'effet négatif des taux de change. Le chiffre d'affaires du groupe français de minéraux et métaux industriels s'établit à 3,73 milliards d'euros pour l'exercice fiscal, contre 4,28 milliards d'euros en 2022, soit une baisse de 11,4% sur un an. Imerys a également annoncé la proposition d'un dividende en espèces de 1,35 euro par action pour 2023, soit une distribution totale de 115 millions d'euros. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Zhifan Liu)