Imerys confirme sa prévision pour l'exercice 2023

30 octobre (Reuters) - Imerys SA: * IMERYS CONFIRME SA PRÉVISION POUR L'EXERCICE 2023 * CA DE 918 MILLIONS D'EUROS AU T3 ET DE 2,9 MILLIARDS D'EUROS POUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE * CONFIRMATION DE LA PRÉVISION D'EBITDA COURANT POUR L'EXERCICE 2023 DANS LE BAS DE LA FOURCHETTE, SOUS RÉSERVE D'UNE CONJONCTURE STABLE * EBITDA COURANT À 9 MOIS DE 481 MILLIONS D'EUROS, -15.45% CONTRE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE * BONNE RÉSISTANCE DE LA MARGE D'EBITDA COURANT AU T3, À 16,4 %, EN LIGNE AVEC LA PERFORMANCE DU S1 2023 * BALANCE PRIX/COÛTS POSITIVE TÉMOIGNANT DE LA FORCE DU MODÈLE ÉCONOMIQUE DU GROUPE EN PÉRIODE DE FORTE INCERTITUDE * RÉSULTAT NET À 9M (PART DU GROUPE) DE 184 MILLIONS D'EUROS, -4,9% CONTRE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)