Imerys a investi 43 ME dans une usine de production d'additifs minéraux pour les polymères automobiles en Chine

6 novembre (Reuters) - Imerys SA: * A INVESTI EUR 43 MLNS DANS UNE USINE DE PRODUCTION D'ADDITIFS MINÉRAUX DE SPÉCIALITÉS POUR LES POLYMÈRES À WUHU, EN CHINE * OBJECTIF DE RÉPONDRE À LA DEMANDE CROISSANTE D'ADDITIFS MINÉRAUX DE RENFORCEMENT POUR LES PLASTIQUES LÉGERS UTILISÉS DANS L'AUTOMOBILE * LA NOUVELLE USINE A ÉTÉ CONSTRUITE EN DEUX ANS ET DEVRAIT ATTEINDRE SA PLEINE CAPACITÉ DE PRODUCTION ANNUELLE D'ENVIRON 35.000 TONNES D'ICI 2025 Texte original [https://bit.ly/3ubBnIg] Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)