Iliad : Ventes et abonnements en hausse au T1

(Actualisé avec précisions) 17 mai (Reuters) - Le groupe français de télécommunications Iliad a annoncé mercredi une hausse de 13% de son chiffre d'affaires trimestriel à périmètre constant, gonflé par l'augmentation de son nombre d'abonnés en France, en Italie et en Pologne, ses trois marchés. L'opérateur, que son fondateur Xavier Niel a retiré de la cote il y a deux ans, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 2,2 milliards d'euros au premier trimestre, contre 1,9 milliard un an plus tôt. "Dans nos trois pays d'implantation, nous consolidons nos positions de leader pour le recrutement de nouveaux abonnés. Et partout, nous sommes à l'offensive, pour préparer l'avenir, ouvrir de nouveaux marchés, notamment sur le segment à destination des entreprises", indique Thomas Reynaud, DG du groupe Iliad, dans le communiqué de résultats. L'entreprise a vu son total d'abonnés augmenter de 615.000 lors des trois premiers mois de l'année, la moitié des nouveaux venus venant d'Italie. Le groupe, qui est rentré sur le marché italien de la fibre en janvier après avoir lancé son offre mobile en 2018, a dit avoir recruté 22.000 abonnés dans le fixe et 282.000 dans le mobile. (Reportage Augustin Turpin, version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)