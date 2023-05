Iliad : Ventes et abonnements en hausse au T1

17 mai (Reuters) - Le groupe français de télécommunications Iliad a annoncé mercredi une hausse de 13% de son chiffre d'affaires trimestriel à périmètre constant, gonflé par l'augmentation de son nombre d'abonnés en France, en Italie et en Pologne, ses trois marchés. L'opérateur, que son fondateur Xavier Niel a retiré de la cote il y a deux ans, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 2,2 milliards d'euros au premier trimestre, contre 1,9 milliard un an plus tôt. (Reportage Augustin Turpin, version française Victor Goury-Laffont)