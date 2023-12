Iliad propose à Vodafone de fusionner leurs activités en Italie

Iliad propose à Vodafone de fusionner leurs activités en Italie













(Actualisé avec détails, contexte, cours de Bourse) PARIS, 18 décembre (Reuters) - Iliad a soumis au groupe Vodafone une proposition de fusion de leurs activités en Italie dans une nouvelle coentreprise, a annoncé lundi le groupe français de télécoms. La proposition valorise Vodafone Italia à 10,45 milliards d'euros et représenterait "une prime significative en termes de multiple d'EBITDAaL", le résultat d'exploitation avant dotation aux amortissements des immobilisations, indique Iliad dans un communiqué. "Sur la base de l'EBITDAaL de Vodafone Italia estimé à 1,34 milliard d'euros pour l'exercice 2024, la transaction proposée implique un multiple d'EBITDAaL de 7,8x". Iliad s'était vu refuser l'année dernière une offre de rachat de 11,25 milliards d'euros pour ces activités, soit un multiple d'EBITDAaL de 7,1x, moins élevé. Reuters a rapporté vendredi qu'Iliad travaillait depuis sur une nouvelle proposition sous forme de coentreprise. Selon la proposition, le groupe britannique obtiendrait 50% du capital social de la nouvelle coentreprise, un paiement en numéraire de 6,5 milliards d'euros et un prêt d'actionnaire de 2,0 milliards d'euros "pour assurer l'alignement à long terme". Iliad Italia est évaluée à 4,45 milliards d'euros et le groupe obtiendrait dans cette opération un paiement en numéraire de 500 millions d'euros et un prêt d'actionnaire de 2,0 milliards d'euros. Le groupe français disposerait en outre d'une option d'achat sur la participation de Vodafone dans la corentreprise et pourrait acquérir chaque année un bloc de 10% du capital social. L'offre, dit Iliad, bénéficie du soutien unanime du conseil d'administration du groupe et de son actionnaire principal Xavier Niel. Sous pression pour améliorer la rentabilité de Vodafone, la directrice générale Margherita Della Valle a déclaré le mois dernier que le groupe britannique étudiait des options pour ses activités en Italie, le dernier de ses trois marchés européens en difficulté. Vodafone évaluerait également une combinaison potentielle de ses actifs avec Fastweb, l'unité italienne de Swisscom, selon des informations de presse. A la Bourse de Londres, l'action Vodafone progressait de plus de 6% dans la matinée. Le groupe britannique a récemment annoncé deux opérations d'envergure, l'une en Espagne où il va vendre sa filiale locale pour cinq milliards d'euros et l'autre au Royaume-Uni , où il va fusionner ses activités mobiles avec celles de CK Hutchison. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)