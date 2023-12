Iliad propose à Vodafone de fusionner leurs activités en Italie

PARIS, 18 décembre (Reuters) - Iliad a soumis au groupe Vodafone une proposition de fusion de leurs activités en Italie dans un nouvelle coentreprise, a annoncé lundi le groupe français de télécoms. La proposition valorise Vodafone Italia à 10,45 milliards d'euros et Vodafone obtiendrait 50% du capital social de la nouvelle coentreprise, indique Iliad dans un communiqué. Le groupe britannique obtiendrait également un paiement en numéraire de 6,5 milliards d'euros et un prêt d'actionnaire de 2,0 milliards d'euros pour assurer l'alignement à long terme. Iliad Italia est évaluée à 4,45 milliards d'euros et le groupe obtiendrait dans cette opération un paiement en numéraire de 500 millions d'euros et un prêt d'actionnaire de 2,0 milliards d'euros. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)