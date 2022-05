Iliad : Bénéfice en hausse de 5,4% au premier trimestre, tiré par les ventes en France et en Italie

par Mathieu Rosemain

PARIS (Reuters) - Iliad a fait état vendredi d'un bénéfice brut au premier trimestre en hausse de 5,4% sur un an, tiré par des revenus plus élevés en France et en Italie.

L'opérateur télécoms a vu son EBITDAaL, l'un des principaux indicateurs de rentabilité du secteur, s'élever à 714 millions d'euros sur la période, a indiqué la maison-mère de Free dans un communiqué, tandis que le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 4,8% pour atteindre 1,9 milliard d'euros.

Iliad, que son fondateur Xavier Niel a retiré de la cote l'année dernière dans le cadre d'un rachat de 3,1 milliards d'euros, a réaffirmé son objectif de croissance dans les trois pays où le groupe est présent.

Ces pays comprennent également la Pologne, où l'entreprise a récemment acquis le câblo-opérateur polonais UPC auprès de l'américain Liberty Global.

"Notre première priorité c'est le développement organique", a déclaré le directeur général Thomas Reynaud, ajoutant que le groupe était ouvert aux acquisitions, notamment en Italie, où son offre de 11,25 milliards d'euros pour racheter les activités de Vodafone a été rejetée par l'opérateur britannique.

"Si jamais il devait y avoir une forme de consolidation (en Italie) et si un acteur souhaitait vendre son actif italien, on serait amené à le regarder", a déclaré Thomas Reynaud lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

Iliad cherche également à conclure un accord avec son rival Wind Tre en Italie pour partager les coûts du déploiement de leur réseau mobile.

Thomas Reynaud a déclaré en mars qu'Iliad était proche d'un accord avec Wind Tre, propriété du conglomérat Hutchinson. Les pourparlers sont toujours en cours et une transaction n'a pas encore été finalisée, a déclaré un porte-parole d'Iliad.

(Reportage de Mathieu Rosemain, rédigé par Alexander Smith ; version française Elena Vardon, édité par Kate Entringer)