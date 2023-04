Iliad acquiert une participation majoritaire dans la société de cybersécurité ITrust

Iliad acquiert une participation majoritaire dans la société de cybersécurité ITrust













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Iliad a annoncé mardi avoir pris une participation majoritaire au capital d'ITrust, société française de services en cybersécurité. Cette acquisition, réalisée par Free Pro, filiale d'Iliad, vise à accélérer le développement du groupe dans le domaine de la cybersécurité, a indiqué le groupe français de télécommunications dans un communiqué. Iliad a par ailleurs annoncé le lancement dans le cadre de ce partenariat de l'offre Cyber XPR "pour démocratiser la cybersécurité auprès des entreprises". (Rédigé par Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)