Iles Canaries: L'incendie sur l'île de Tenerife est en passe d'être stabilisé

TENERIFE, Îles Canaries, Espagne (Reuters) - Les pompiers s'efforçaient lundi de stabiliser un gigantesque incendie qui dévaste depuis six jours les forêts de l'île espagnole de Tenerife, dans l'archipel des Canaries, et qui a contraint des milliers de personnes à être évacuées. Pas moins de 12.800 hectares de forêts ont été ravagés par les flammes depuis le début de l'incendie. "Le pire est derrière nous", a déclaré lundi matin le président de l'administration autonome des îles Canaries, Fernando Clavijo, à la radio Cadena SER. Le feu s'est déclaré mercredi dans une zone montagneuse du parc national voisin du volcan du mont Teide - le plus haut sommet d'Espagne - par temps chaud et sec. Le terrain difficile, composé de ravins et de falaises abruptes, et la récente vague de chaleur qui a asséché la forêt de pins ont entravé les efforts des pompiers. "Aujourd'hui, nous allons continuer à travailler, à consolider les périmètres. Nous ne pouvons pas encore parler de contrôle, nous verrons si nous pouvons stabiliser tous les fronts", a ajouté Fernando Clavijo. Dimanche, les autorités ont autorisé certaines des 12.000 personnes évacuées des villages d'Arafo et de Candelaria à rentrer chez elles, a-t-il ajouté. "Nous évaluons la situation, car la partie nord-est s'est refroidie, et nous espérons que les vols de reconnaissance nous permettront de donner de bonnes nouvelles aux personnes évacuées". Fernando Clavijo a précisé que l'incendie était très certainement d'origine humaine et que la police enquêtait pour identifier et arrêter les pyromanes. L'île de Tenerife pourrait bénéficier de quelques précipitations plus tard dans la journée de lundi, a indiqué l'agence météorologique nationale AEMET. L'agence prévient tout de même qu'une nouvelle vague de chaleur doit balayer l'Espagne continentale lundi, augmentant encore le risque d'incendies de forêt dans la péninsule. (Reportage Nacho Doce, rédigé par Inti Landauro ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)