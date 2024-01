"Il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'Europe", dit Macron face à la grogne des agriculteurs

"Il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'Europe", dit Macron face à la grogne des agriculteurs













PARIS, 30 janvier (Reuters) - Emmanuel Macron a appelé mardi à ne pas mettre la crise agricole "sur le dos de l'Europe" alors qu'il répondait à une question sur la grogne paysanne lors d'une conférence de presse en Suède, où il s'est rendu pour une visite d'Etat. "Ce serait une facilité de tout mettre sur le dos de l'Europe", a déclaré le président français. "Sans PAC (politique agricole commune, Ndlr), nos agriculteurs n'auraient pas de revenus", a-t-il ajouté. (Rédigé par Nicolas Delame et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)