Il n'y aura pas de pause d'Israël dans la guerre face au Hamas, dit Netanyahu

Crédit photo © Reuters

JERUSALEM (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lundi qu'Israël ne conviendrait pas avec le Hamas d'une pause dans les hostilités dans la bande de Gaza et continuerait de faire avancer son objectif d'éradiquer le groupe palestinien. Ces propos interviennent alors que les appels internationaux se multiplient pour appeler Israël à une pause humanitaire dans les bombardements incessants menés dans l'enclave, en représailles à l'attaque du Hamas du 7 octobre, afin de permettre d'acheminer des aides à la population. Benjamin Netanyahu a aussi déclaré devant des journalistes que toutes les guerres faisaient des victimes civiles collatérales, décrivant le siège de Gaza, contrôlé par le Hamas, comme une guerre entre "la civilisation et la barbarie". Il a appelé ses alliés à soutenir Israël. A Washington, un porte-parole de la Maison blanche a déclaré qu'Israël faisait des efforts pour éviter des victimes civiles. John Kirby a ajouté que les Etats-Unis pensaient qu'un cessez-le-feu à Gaza n'était pour l'heure pas "la bonne réponse". Le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, présent au côté de Benjamin Netanyahu lors d'une conférence de presse à Tel-Aviv, a indiqué que la coordination entre Israël et les Etats-Unis était "sans précédent dans l'histoire". (Reportage Ari Rabinovitch et John Davison; version française Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)