Il n'est "pas assuré" que l'inflation retrouve sa cible, dit Jerome Powell













par Howard Schneider WASHINGTON (Reuters) - Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a assuré mercredi aux membres du Congrès que les prochaines décisions sur les taux seraient basées uniquement sur les données économiques, alors que les électeurs souffrent d'une inflation élevée quelques mois avant la prochaine élection présidentielle américaine. "Nous sommes dans une année politique", a constaté le président de la commission des services financiers de la Chambre des représentants, Patrick McHenry, un républicain de Caroline du Nord, au début de l'audition de Jerome Powell par la chambre. Le responsable politique a souligné que tout ce que ferait la Fed serait vu au "prisme" de l'élection de novembre, qui devrait opposer Joe Biden, le président actuel, à l'ancien président Donald Trump. A lire aussi... Les baisses de taux "dépendront vraiment de la trajectoire de l'économie. Notre objectif est celui d'un chômage le plus faible et de la stabilité des prix, et, avec le flux de nouvelles données, il s'agira des éléments que nous prendrons en compte", a expliqué Jerome Powell. La Fed "aimerait voir davantage de données qui confirment et nous rendent plus confiants dans le fait que l'inflation va retrouver durablement un rythme de 2%" avant de réduire le taux directeur, a ajouté le responsable de politique monétaire. "Si l'économie évolue comme prévu, il sera probablement approprié de commencer à assouplir la politique monétaire à un moment donné cette année", a déclaré Jerome Powell dans des remarques préparées en amont de son audition. "Mais les perspectives économiques sont incertaines et la poursuite des progrès vers notre objectif d'inflation de 2% n'est pas assurée", a ajouté Jerome Powell. Le responsable de politique monétaire a évoqué le risque de réduire les taux trop tôt, ce qui déclencherait une nouvelle accélération de l'inflation, ainsi que le risque de maintenir une politique monétaire trop stricte pendant trop longtemps, ce qui nuirait à l'activité. Jerome Powell a noté que l'inflation avait "considérablement diminué" depuis qu'elle avait atteint un record en 40 ans en 2022, mais que les responsables de politique monétaire avaient encore besoin d'une "plus grande confiance" dans le ralentissement de la dynamique des prix avant de réduire les taux d'intérêt. Jerome Powell s'exprimera lors d'une nouvelle audition jeudi, cette fois devant la commission bancaire du Sénat. (Reportage Howard Schneider, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)