Il faut une "meilleure compréhension des transactions" sur le marché des CDS dit Villeroy de Galhau

Il faut une "meilleure compréhension des transactions" sur le marché des CDS dit Villeroy de Galhau













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a préconisé mercredi une "meilleure compréhension des transactions" sur le marché des CDS mono-émetteurs, à l'occasion de la présentation du rapport d'activité de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour 2022. "Le manque de liquidité et l'opacité du marché des CDS mono-émetteurs ne doit plus entraîner de risques systémiques : la première étape doit être d'établir une meilleure compréhension des transactions, des intervenants et du risque de corrélation avec d'autres instruments financiers", a-t-il déclaré. (Reportage Mathieu Rosemain, rédigé par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)