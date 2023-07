Il faut séparer climat et politique, dit Kerry au vice-président chinois

Il faut séparer climat et politique, dit Kerry au vice-président chinois













Crédit photo © Reuters

par Valerie Volcovici PÉKIN (Reuters) - Le changement climatique est "une menace universelle" qui devrait être traitée séparément des autres grandes questions diplomatiques, a dit mercredi l'émissaire américain pour le climat, John Kerry, au vice-président chinois, Han Zheng. Reconnaissant les difficultés que rencontrent les deux pays sur le front diplomatique, John Kerry a déclaré que la question du climat devait être traitée comme un défi "indépendant" nécessitant la coopération des deux premières économies mondiales. "Nous sommes capables de changer les choses en matière de climat", a-t-il estimé lors d'une réunion. John Kerry est arrivé dimanche en Chine pour un déplacement de trois jours visant à relancer la coopération climatique entre les deux pays les plus pollueurs du monde. L'émissaire pour le climat américain a rencontré le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, et le Premier ministre, Li Qiang, ainsi que son homologue chinois, Xie Zhenhua. "Si nous parvenons à un rapprochement au cours des prochains mois, avant la COP28, qui sera la plus importante depuis celle de Paris, alors nous aurons l'opportunité de changer les choses", a dit John Kerry à Han Zheng. Le vice-président chinois a indiqué que Pékin et Washington avaient communiqué étroitement sur la question du climat depuis la nomination de John Kerry. (Reportage Valerie Volcovici, rédigé par David Stanway; version française Camille Raynaud)