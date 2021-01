"Il faut réfléchir à un confinement limité aux plus fragiles" (Odile Launay)

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France devrait examiner sérieusement la possibilité d'un reconfinement limité aux personnes les plus fragiles face au coronavirus, afin de maintenir une certaine vie sociale et économique, a estimé jeudi Odile Launay, infectiologue et membre du comité vaccin Covid-19.

"Si effectivement malgré le couvre-feu, on continue d'avoir une augmentation du nombre de cas et du nombre d'hospitalisations, très probablement on va être obligé de repasser par le confinement", a-t-elle déclaré sur BFM TV.

"On peut se poser la question de savoir si ce confinement (...) ne pourra pas être proposé aux gens les plus à risque", a-t-elle cependant ajouté, rappelant que cette hypothèse avait déjà été évoquée par le conseil scientifique.

"Ce n'était peut-être pas envisageable il y a un an. A l'époque on n'avait pas de vaccins. Aujourd'hui, on a des vaccins qui sont efficaces. Est-ce qu'il ne serait pas possible pour ces personnes plus fragiles d'accepter un confinement (...) le temps qu'elles soient protégées?" a déclaré Odile Launay, évoquant une période de deux à trois mois.

"Je pense que c'est quelque chose qu'il faut étudier très sérieusement", a-t-elle souligné.

Les autorités sanitaires françaises ont fait état mercredi de 26.784 nouvelles contaminations par le coronavirus et de 310 décès en milieu hospitalier en 24 heures qui portent à 71.652 le nombre de morts imputées au COVID-19.

Le nombre de personnes vaccinées à ce jour dans le pays s'établit à environ 692.000.

