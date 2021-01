Il faut "frapper fort" pour la relance, selon Yellen

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Janet Yellen, choisie par Joe Biden pour occuper le poste de secrétaire au Trésor, dira ce mardi au Sénat américain qu'il faut "frapper fort" pour assurer la relance de l'économie américaine.

"Ni le président élu, ni moi ne proposons ce plan d'aide sans prendre en compte le fardeau de la dette de ce pays", dira l'ancienne présidente de la Réserve fédérale lors de son audition par la commission des Finances du Sénat, selon le texte de sa déclaration préliminaire.

"Mais à ce moment précis, avec des taux d'intérêt à des plus bas historiques, la chose la plus intelligente que nous puissions faire est de frapper fort."

Joe Biden, qui prendra officiellement ses fonctions mercredi, a présenté la semaine dernière un plan de soutien de 1.900 milliards de dollars (1.570 milliards d'euros) en insistant sur la nécessité d'investir massivement pour relancer l'économie et accélérer la distribution des vaccins contre le coronavirus.

"Je pense que les bénéfices l'emporteront largement sur les coûts, en particulier si nous nous soucions d'aider les gens qui sont dans la difficulté depuis très longtemps", dira Janet Yellen, selon le texte de son discours, obtenu par Reuters.

Le plan prévoit 415 milliards de dollars pour renforcer la lutte et la vaccination contre le COVID-19, environ 1.000 milliards d'aides directes aux ménages et quelque 440 milliards d'aides aux petites entreprises et aux municipalités les plus gravement touchées par la crise sanitaire.

La majorité des ménages américains devraient recevoir des aides directes de 1.400 dollars et les allocations chômage pourraient être relevées à 400 dollars par semaine, contre 300 actuellement, et prolongées jusqu'en septembre.

Selon le Wall Street Journal, l'ancienne présidente de la Fed devrait par ailleurs réaffirmer lors de son audition l'engagement des Etats-Unis à laisser les marchés déterminer la valeur du dollar, à l'opposé de Donald Trump, qui s'est régulièrement prononcé contre le renchérissement du billet vert.

Si sa nomination est confirmée par le Sénat, ce qui ne fait guère de doute, Janet Yellen remplacera au Trésor Steven Mnuchin, qui quittera ses fonctions mercredi.

