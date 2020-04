"Il faudra faire des efforts" pour réduire la dette de la France, déclare Le Maire

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le choix de l'endettement est provisoire pour atténuer l'impact économique de l'épidémie de coronavirus et "il faudra faire des efforts" pour réduire la dette de la France une fois cette crise sanitaire passée, a déclaré vendredi Bruno Le Maire.

"Entre des milliers de faillites et la dette, nous avons choisi la dette", a déclaré sur Europe 1 le ministre de l'Economie, qui a annoncé la veille dans Les Echos que la dette publique de la France bondirait à 112% du produit intérieur brut à la fin de l'année en raison des diverses mesures de soutien à l'activité prises pour aider les entreprises et les salariés à surmonter la crise.

"Cet endettement doit être provisoire et nous devons le plus rapidement possible, dès que l'économie pourra redémarrer, réduire cette dette", a-t-il poursuivi.

"Ce choix que nous faisons du financement par la dette c'est un choix responsable, c'est un choix nécessaire (...) mais ça ne peut être qu'un choix provisoire", a insisté Bruno Le Maire. "A la sortie de cette crise il faudra faire des efforts, le redressement sera long et il passera par le désendettement du pays."

(Bertrand Boucey, édité par Henri-Pierre André)