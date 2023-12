"Il est trop tôt pour parler de baisses de taux" dit De Guindos (BCE)

21 décembre (Reuters) - Il est trop tôt pour parler de baisses des taux d'intérêt, a déclaré Luis de Guindos, vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), lors d'une interview au journal espagnol 20 Minutos publié jeudi sur le site internet de la banque centrale. "Une fois que nous aurons constaté que l'inflation convergeait clairement et de manière stable vers notre objectif de 2%, la politique monétaire pourra commencer à s'assouplir. Mais il est encore trop tôt pour que cela se produise", a déclaré Luis de Guindos. (Rédaction Rachel More, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)