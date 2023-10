"Il est trop tôt" pour évoquer les conséquences économiques du conflit au Proche-Orient dit Yellen

LONDRES (Reuters) - La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré lundi qu'il est trop tôt pour spéculer sur les conséquences économiques du conflit israélo-palestinien, et que l'impact dépendrait de l'extension ou non du conflit à d'autres pays. "Nous examinons les implications économiques potentielles des hostilités", a-t-elle déclaré à Sky News, ajoutant qu'il est trop tôt pour spéculer sur d'éventuelles retombées et leur importance. "Je pense qu'il est important de savoir si les hostilités s'étendront au-delà d'Israël et de Gaza, et c'est certainement un résultat que nous aimerions éviter." A la question de savoir si les États-Unis et l'Occident pouvaient soutenir les efforts financiers liés à un nouveau conflit, Janet Yellen a répondu par l'affirmative. "L'Amérique peut certainement se permettre de soutenir Israël et de répondre à ses besoins militaires, et nous pouvons et devons également soutenir l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie", a-t-elle déclaré. (Reportage Kylie MacLellan, rédigé par William James ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)