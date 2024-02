"Il est impossible d'arrêter l'immigration", dit le patron de Frontex

VARSOVIE, 7 février (Reuters) - Un arrêt complet des flux migratoires vers l'Union européenne (UE) est "impossible", estime le directeur exécutif de l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Frontex, alors que le sujet de l'immigration promet d'être un thème majeur des élections européennes à venir. "La migration est un phénomène mondial. Nous devons gérer la migration parce que nous ne pouvons pas faire face à une migration non gérée vers l'Europe", a déclaré Hans Leijtens lors dans un entretien à Reuters dans son bureau de Varsovie. "Mais un arrêt complet - pour moi, cela semble très difficile, pour ne pas dire impossible". Le directeur de Frontex doit se rendre jeudi avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, en Mauritanie, un pays devenu l'un des principaux points de départ pour les migrants en route vers l'Europe. La migration irrégulière vers l'UE en provenance d'Afrique de l'Ouest a plus que décuplé en janvier, selon des données de Frontex consultées par Reuters avant leur publication. Han Leijtens a estimé que la gestion ordonnée des frontières extérieures de l'UE est un élément important d'un "portefeuille européen" plus large et a souligné la nécessité de l'aide au développement et d'autres formes de coopération de Bruxelles avec des pays tiers. Frontex a enregistré 380.000 franchissements irréguliers des frontières en 2023, le chiffre le plus élevé depuis 2016. Cette tendance haussière va se poursuivre en 2024, estime Hans Leijtens. "Je ne pense pas qu'il y aura une nouvelle tendance sur une baisse des chiffres", a-t-il déclaré, s'attendant à ce que davantage de personnes originaires d'Afrique subsaharienne tentent de se rendre en Europe. Les personnes fuyant les guerres ont droit à l'asile dans l'UE, qui a accueilli des millions d'Ukrainiens depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Toutefois, les Africains sont principalement considérés comme des travailleurs migrants, et l'UE veut garder un contrôle strict sur ces arrivées. Selon Hans Leijtens, l'augmentation du nombre de retours effectifs de demandeurs d'asile déboutés est essentielle pour rétablir la confiance des Européens. "Une opération de retour crédible est très importante pour montrer aux habitants de l'Europe, mais aussi aux migrants, que si vous n'avez pas besoin de notre protection, vous serez renvoyés", a-t-il dit. (Reportage de Gabriela Baczynska, avec la contribution de Joan Faus, Alvise Armellini et Karolina Tagaris, rédigé par Gabriela Baczynska, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)