IHG voit son bénéfice annuel grimper grâce à la demande de voyages

21 février (Reuters) - InterContinental Hotels Group (IHG), propriétaire de Holiday Inn, a fait état mardi d'une hausse de 55% de son bénéfice annuel, grâce notamment à une forte demande pendant les vacances et à la hausse du prix des chambres. Le groupe, qui exploite également les chaînes hôtelières Crowne Plaza et Regent, a publié un bénéfice d'exploitation de 828 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre, tandis que le revenu par chambre disponible (RevPAR), un indicateur clé de la performance de l'industrie hôtelière, a dépassé les niveaux pré-pandémiques de 2019 au second semestre. L'opérateur hôtelier a en outre annoncé un plan de rachat d'actions de 750 millions de dollars en 2023. (Reportage Radhika Anilkumar à Bangalore ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)