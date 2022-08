IHG annonce la reprise d'un acompte sur dividende avec le rebond du tourisme

(Reuters) - IHG, propriétaire de Holiday Inn, a annoncé mardi un programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars (489.91 millions d'euros) et la reprise d'un acompte sur dividende, après que son bénéfice semestriel a plus que doublé grâce au rebond des voyages.

Les opérateurs hôteliers ont profité de la hausse des dépenses de voyage et de l'allongement des durées des réservations, entraînant une hausse des taux d'occupation et des prix, bien qu'ils soient confrontés aux risques d'une inflation tenace et à la hausse du coût de la vie.

"Alors que les perspectives économiques sont incertaines, les banques centrales et les gouvernements prenant des mesures pour gérer l'inflation, nous restons confiants dans notre modèle économique", a déclaré Keith Barr, directeur général d'IHG, dans un communiqué.

Le groupe hôtelier britannique a déclaré que son revenu par chambre disponible (RevPAR) au deuxième trimestre pour les Amériques, son secteur le plus important, était de 3,5% supérieur aux niveaux pré-pandémie.

Le taux journalier moyen - mesurant le revenu gagné pour une chambre occupée par jour - pour les six premiers mois de cet exercice était également supérieur à l'année dernière et à 2019.

La société a fait état d'un bénéfice d'exploitation pour la période de six mois se terminant au 30 juin à 361 millions de dollars, contre 138 millions de dollars l'année dernière.

Le groupe, qui a déjà repris le versement du solde du dividende, a rétabli son acompte sur dividende à 43,9 cents, un niveau supérieur de 10% à celui de son dernier versement en 2019.

