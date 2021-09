Ida devrait coûter 18 milliards de dollars aux assureurs, selon des experts

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les assureurs s'apprêtent à débourser près de 18 milliards de dollars (15,22 milliards d'euros) pour dédommager les victimes de l'ouragan Ida aux Etats-Unis et aux Caraïbes, a annoncé mercredi la société experte en modélisation de catastrophes Karen Clark&Co (KCC).

Ce chiffre, qui s'inscrit dans le bas de la fourchette des estimations réalisées par les analystes en assurance lorsque la tempête faisait rage en début de semaine, est la première prévision publiée par l'un des principaux experts de la modélisation du risque.

Dans les Caraïbes, les pertes représenteraient 40 millions de dollars (33,82 millions d'euros), le reste se situant aux Etats-Unis.

Ces prévisions prennent en compte les dommages causés aux propriétés résidentielles, commerciales et industrielles mais excluent les bateaux et les propriétés en mer ainsi que les pertes qui relèvent du programme national d'assurance contre les inondations des États-Unis.

L'ouragan Ida, classé catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, s'est abattu dimanche sur la Louisiane, depuis le golfe du Mexique, charriant des vents à 240 km/h, des averses torrentielles et des vagues déferlantes qui ont submergé une grande partie du rivage.

Les experts en assurance avaient, plus tôt dans la semaine, estimé entre 15 milliards et 30 milliards de dollars le niveau d'indemnisation de l'ouragan Ida, avertissant toutefois que la facture pourrait être plus élevée, au vu de la hausse des prix du bois et de la main d'œuvre liée à la pandémie de COVID-19.

L'agence de notation Fitch a déclaré que les pertes liées à Ida dépasseraient probablement celles de la tempête Uri (12,68 milliards d'euros) et de l'ouragan Laura, la catastrophe la plus coûteuse de 2020 (8,45 milliards d'euros).

Les analystes d'UBS ont déclaré qu'Ida impactera le bénéfice par action de Swiss Re et Lancashire, respectivement de 32% et 30%, tandis que Hannover et Munich Re seraient les moins touchés.

(1 euro = $1,1828)

(Reportage Noor Zainab Hussain et Carolyn Cohn; version française Khadija Adda-rezig, édité par Jean-Michel Bélot)