A la une Fil info Listes/PF Privileges
Accueil
Actualités
Reuters
Consultation

ID Logistics enregistre un CA au T4 en hausse de 11,9% à 776,2 millions d'euros

ID Logistics enregistre un CA au T4 en hausse de 11,9% à 776,2 millions d'euros

24 janvier (Reuters) - ID Logistics SAS:

* ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE AU 4ÈME TRIMESTRE, CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2023

* CHIFFRE D'AFFAIRES DU 4ÈME TRIMESTRE 2023 : 776,2 MEUR, +14,5% (+11,9% À DONNÉES COMPARABLES)

* CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2023 : 2 747,4 MEUR, +10,7% (+7,2% À DONNÉES COMPARABLES)

* POURSUITE DE LA BONNE DYNAMIQUE COMMERCIALE AVEC LA SIGNATURE DE NOUVEAUX DOSSIERS

* EN 2024, ID LOGISTICS CONTINUERA D'ACCOMPAGNER DES LEADERS MONDIAUX DANS LEUR DÉMARCHE D'ORGANISATION ET D'OPTIMISATION DE LEUR CHAÎNE LOGISTIQUE

* NOTAMMENT DANS LES SECTEURS RETAIL, E-COMMERCE, FASHION, BIENS DE GRANDE CONSOMMATION OU ENCORE DANS L'INDUSTRIE DU LUXE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

Reuters

©2024 Thomson Reuters, all rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Plus d'actualités Reuters

Chargement en cours...

Toute l'actualité
Comparateur courtiers en ligne