ID Logistics enregistre un CA au T4 en hausse de 11,9% à 776,2 millions d'euros

24 janvier (Reuters) - ID Logistics SAS: * ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE AU 4ÈME TRIMESTRE, CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2023 * CHIFFRE D'AFFAIRES DU 4ÈME TRIMESTRE 2023 : 776,2 MEUR, +14,5% (+11,9% À DONNÉES COMPARABLES) * CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2023 : 2 747,4 MEUR, +10,7% (+7,2% À DONNÉES COMPARABLES) * POURSUITE DE LA BONNE DYNAMIQUE COMMERCIALE AVEC LA SIGNATURE DE NOUVEAUX DOSSIERS * EN 2024, ID LOGISTICS CONTINUERA D'ACCOMPAGNER DES LEADERS MONDIAUX DANS LEUR DÉMARCHE D'ORGANISATION ET D'OPTIMISATION DE LEUR CHAÎNE LOGISTIQUE * NOTAMMENT DANS LES SECTEURS RETAIL, E-COMMERCE, FASHION, BIENS DE GRANDE CONSOMMATION OU ENCORE DANS L'INDUSTRIE DU LUXE