ICE vend ses parts d'Euroclear à des groupes publics français et belge

17 mai (Reuters) - L'opérateur boursier américain Intercontinental Exchange, qui exploite entre autres le New York Stock Exchange, a annoncé mardi la vente de sa participation de 9,85% dans la chambre de compensation européenne Euroclear à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) française et à la Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPI) belge.

Cette cession d'un montant de 709 millions d'euros annule l'accord conclu l'an dernier entre ICE et le groupe de capital-investissement Silver Lake pour le même montant.

La CDC rachètera 5,42% du capital d'Euroclear et la SFPI 4,43%, précise ICE.

Euroclear assure la conservation de quelque 32.800 milliards d'euros de titres pour plus de 2.000 clients et la compensation de 276 millions de transactions par an pour une valeur globale de 897.000 milliards d'euros, selon son site internet.

(Reportage Akriti Sharma à Bangalore, version française Marc Angrand)