Icahn Enterprises sous pression, Hindenburg prend une position à découvert sur sa dette

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Hindenburg Research, spécialisé dans la vente à découvert, a pris une position vendeuse à court terme sur les obligations d'Icahn Enterprises (IEP), déclarant que la société d'investissement du milliardaire Carl Icahn n'a pas répondu aux questions soulevées sur son "portefeuille opaque d'investissements". Hindenburg avait accusé la semaine dernière Icahn Enterprises de surévaluer certains actifs et de s'appuyer pour le paiement de dividendes sur une structure "de type pyramide de Ponzi", un système où l'argent placé par les derniers investisseurs arrivés permet de verser les rendements promis aux précédents. En réponse, Carl Icahn a déclaré que le rapport "intéressé" du vendeur à découvert visait à générer des profits aux dépens des actionnaires à long terme de sa société. "Hindenburg Research, fondée par Nathan Anderson, serait plus à même de s'appeler Blitzkrieg Research étant donné ses tactiques de destruction gratuite", a-t-il déclaré dans un communiqué. Le milliardaire américain a cherché à rassurer ses investisseurs sur la sécurité du dividende après que Hindenburg a affirmé qu'il n'était pas viable. Icahn Enterprises a publié mercredi une perte nette trimestrielle surprise de 270 millions d'euros et annoncé avoir été contactée par des procureurs fédéraux, qui souhaitent obtenir des informations entre autres sur "la gouvernance d'entreprise, la capitalisation, les dividendes, la valorisation et des documents marketing". Il s'agit d'un coup dur pour Carl Icahn, pionnier de l'activisme actionnarial, connu pour critiquer les entreprises en matière de gouvernance et de transparence, mais qui n'a jamais eu à essuyer lui-même de telles pressions. Pour Hindenburg, les dernières annonces d'Icahn Enterprises soulèvent de nouvelles questions cruciales sur les prêts sur marge ("margin loans") et les pertes en portefeuille, a-t-il dit ce jeudi, faisant reculer le titre du groupe de 3,51% à Wall Street. Le fait de ne pas communiquer des informations de base sur les prêts sur marge représente une "menace critique à court terme pour les détenteurs de parts d'IEP", estime Hindenburg. Sollicité par Reuters, Icahn Enterprises n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Depuis la publication de la note d'Hindenburg, le cours d'IEP a chuté de plus de 37% et atteint un plus bas historique. (Niket Nishant et Jaiveer Singh Shekhawat à Bangalore; version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)