Icade annonce un plan d'allocation de ressources estimé à 4,2 MdsE pour 2024-2028

19 février (Reuters) - Icade SA: * ICADE SA ANNONCE SON PLAN STRATÉGIQUE POUR 2024-2028 RESHAPE * POUR 2028: POURSUIVRE L'ADAPTATION DU PORTEFEUILLE DE BUREAUX À L'ÉVOLUTION DE LA DEMANDE * POUR 2028: ACCÉLÉRER LA DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE EN COHÉRENCE AVEC LES BESOINS CROISSANTS DE MIXITÉ A lire aussi... * POUR 2028: CONSTRUIRE LA VILLE 2050, MIXTE, INNOVANTE ET DURABLE * POUR 2028: MAINTENIR UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE VIA UNE ALLOCATION DE CAPITAL ÉQUILIBRÉE * SUR 2024-2028, LE PLAN D'ALLOCATION À 4,2 MDEUR VISE UN JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS ET UNE RÉDUCTION DE LA DETTE DU GROUPE * SUR 2024-2028: DES INVESTISSEMENTS POUR C. 1,8 MDEUR10 , REPRÉSENTANT C. 120 MEUR DE LOYERS ADDITIONNELS ESTIMÉS À HORIZON 2028 * SUR 2024-2028: DES REMBOURSEMENTS DE DETTE POUR C. 1,7 MDEUR * SUR 2024-2028: DES DIVIDENDES, AU TITRE DE LA CESSION DES ACTIVITÉS DE SANTÉ, ESTIMÉS À C. 0,7 MDEUR (INCLUANT C. 0,4 MDEUR LIÉ À LA RÉALISATION DE LA PREMIÈRE ÉTAPE DE LA CESSION) Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)