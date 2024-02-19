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Icade annonce un plan d'allocation de ressources estimé à 4,2 MdsE pour 2024-2028

Icade annonce un plan d'allocation de ressources estimé à 4,2 MdsE pour 2024-2028

19 février (Reuters) - Icade SA:

* ICADE SA ANNONCE SON PLAN STRATÉGIQUE POUR 2024-2028 RESHAPE

* POUR 2028: POURSUIVRE L'ADAPTATION DU PORTEFEUILLE DE BUREAUX À L'ÉVOLUTION DE LA DEMANDE

* POUR 2028: ACCÉLÉRER LA DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE EN COHÉRENCE AVEC LES BESOINS CROISSANTS DE MIXITÉ

A lire aussi...Comptage

* POUR 2028: CONSTRUIRE LA VILLE 2050, MIXTE, INNOVANTE ET DURABLE

* POUR 2028: MAINTENIR UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE VIA UNE ALLOCATION DE CAPITAL ÉQUILIBRÉE

* SUR 2024-2028, LE PLAN D'ALLOCATION À 4,2 MDEUR VISE UN JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS ET UNE RÉDUCTION DE LA DETTE DU GROUPE

* SUR 2024-2028: DES INVESTISSEMENTS POUR C. 1,8 MDEUR10 , REPRÉSENTANT C. 120 MEUR DE LOYERS ADDITIONNELS ESTIMÉS À HORIZON 2028

* SUR 2024-2028: DES REMBOURSEMENTS DE DETTE POUR C. 1,7 MDEUR

* SUR 2024-2028: DES DIVIDENDES, AU TITRE DE LA CESSION DES ACTIVITÉS DE SANTÉ, ESTIMÉS À C. 0,7 MDEUR (INCLUANT C. 0,4 MDEUR LIÉ À LA RÉALISATION DE LA PREMIÈRE ÉTAPE DE LA CESSION) Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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