Icade affiche un CA annuel en hausse

Icade affiche un CA annuel en hausse













19 février (Reuters) - Icade a fait état lundi d'un chiffre d'affaires annuel en hausse, porté par la cession de ses activités de santé. Le groupe immobilier a enregistré un chiffre d'affaires de 1,29 milliard d'euros en 2023, soit une hausse de 3% par rapport à l'année précédente. "Dans un environnement macroéconomique et financier très volatile, marqué par des taux durablement élevés impactant tout particulièrement le secteur immobilier, la performance opérationnelle d'Icade illustre la résilience du Groupe", a déclaré Nicolas Joly, Directeur général d'Icade, dans un communiqué. (Rédigé par Stéphanie Hamel)