IBM publie des résultats supérieurs aux attentes, demande stable pour ses logiciels

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - IBM a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires trimestriel légèrement au-dessus des attentes de Wall Street, grâce à une demande stable pour ses solutions logicielles et des résultats plus solides qu'estimé pour sa division PC. Le titre du groupe basé dans l'Etat de New York progressait de 2% dans les échanges boursiers après-clôture. Comme ses rivaux dans l'industrie des services informatiques, IBM fait face à un environnement macroéconomique compliqué qui a contraint les clients à restreindre encore davantage leurs budgets, notamment pour les activités de conseil. En dépit du ralentissement de sa croissance par rapport à l'an dernier, le groupe a confirmé son objectif annuel d'une hausse de son chiffre d'affaires et de son flux de trésorerie libre. IBM a enregistré des "centaines de millions de dollars" de contrats liés à son activité d'intelligence artificielle (IA) génératrice - des contrats qui regroupent à la fois des ventes déjà effectuées et des commandes -, a déclaré à Reuters le directeur financier du groupe, James Kavanaugh. IBM, qui fournit des services d'IA aux entreprises depuis des années, soit avant l'emballement récent autour de cette technologie, a dit constater un fort intérêt pour ses solutions logicielles et ses services de conseil de la part de client voulant intégrer l'IA dans leurs opérations. Le groupe a fait état d'une hausse de près de 8%, à taux de change constants, du chiffre d'affaires trimestriel de sa division de logiciels qui comprend désormais l'éditeur Apptio, récemment racheté. S'agissant de son activité PC, le chiffre d'affaires sur la période juillet-septembre a reculé de 3,2% à 3,3 milliards de dollars, s'établissant toutefois au-dessus du consensus qui ressortait à 3,13 milliards de dollars à taux de change constant selon des données Visible Alpha. Alors que plus de la moitié de son chiffre d'affaires est réalisé hors des Etats-Unis, IBM a déclaré que la solidité du dollar au troisième trimestre avait nui à ses revenus, avec un impact supérieur à 250 millions de dollars de plus qu'anticipé au préalable. Il a dit s'attendre à un impact compris entre 550 millions et 600 millions de dollars sur son chiffre d'affaires sur l'année fiscale. Le chiffre d'affaires global du groupe a progressé au troisième trimestre d'environ 5% à 14,8 milliards de dollars, contre une estimation médiane de 14,73 milliards selon des données LSEG. (Reportage Chavi Mehta à Bangalore; version française Jean Terzian)