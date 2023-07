IBM: Le chiffre d'affaires déçoit avec la baisse des achats de "tech"

Crédit photo © Reuters

par Chavi Mehta (Reuters) - IBM a communiqué mercredi un chiffre d'affaires au deuxième trimestre inférieur aux attentes de Wall Street, plombé par le recul des ventes de ses ordinateurs alors que les entreprises ont réduit leurs achats de produits technologiques. Les entreprises des technologies de l'information ont prévenu qu'elles s'attendaient à des difficultés, dans un contexte d'inflation élevée ayant poussé les compagnies à faire davantage l'impasse sur les dépenses technologiques. Il s'agit d'un virage difficile pour une industrie qui a profité d'une croissance éclair durant la pandémie de COVID, portée par le recours massif au télétravail puis au travail hybride. Le directeur financier d'IBM, James Kavanaugh, a déclaré dans un entretien que la croissance du chiffre d'affaires aux Etats-Unis et en Europe de l'Ouest a été "muette", alors que prenait fin le cycle des ordinateurs avec unité centrale mis en vente l'an dernier. IBM a fait état d'une contraction de 14,6% de l'activité de la division regroupant les ordinateurs à unité centrale. Le chiffre d'affaires global du groupe sur la période avril-juin a reculé de 0,4% à 15,48 milliards de dollars, contre un consensus qui ressortait à 15,58 milliards de dollars selon des données Refinitiv. D'après des analystes, IBM devrait voir son activité de logiciels bénéficier à l'avenir de Watsonx, la plateforme d'intelligence artificielle (IA) lancée par l'entreprise en mai. Hors éléments, le bénéfice par action s'est établi à 2,18 dollars, battant le consensus qui ressortait à 2,01 dollars par action. (Reportage Chavi Mehta à Bangalore; version française Jean Terzian)