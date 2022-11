Iberdrola va investir 47 milliards d'euros dans la transition énergétique en 2023-2025

MADRID/LONDRES (Reuters) - Le groupe énergétique espagnol Iberdrola prévoit d'investir 47 milliards d'euros dans ses réseaux électriques, sa production à base d'énergies renouvelables et ses activités clients en 2023-2025, avec des bénéfices qui devraient augmenter, a-t-il annoncé mercredi.

Iberdrola a déclaré à l'occasion d'une journée investisseurs que 57% de cet investissement, soit 27 milliards d'euros, seraient consacrés aux réseaux d'électricité, tandis que 17 milliards iraient aux énergies renouvelables. Près de la moitié de cette somme sera consacrée à l'éolien offshore.

Iberdrola prévoit de fournir 52 gigawatts de capacité installée dans les énergies renouvelables d'ici 2025, a-t-il précisé.

Le président exécutif Ignacio Galan a déclaré que la crise actuelle de l'énergie en Europe prouvait la nécessité d'électrifier les réseaux pour créer un système "plus sûr, propre et compétitif".

"Les plans d'investissement mondiaux que nous avons présentés aujourd'hui nous aideront à apporter plus d'autonomie et de résistance face aux chocs énergétiques potentiels dans les pays où nous opérons, en réduisant leur dépendance au pétrole et au gaz et en poursuivant leur chemin vers la neutralité carbone", a-t-il ajouté.

Le bénéfice net du groupe devrait atteindre 5,2 à 5,4 milliards d'euros d'ici 2025, contre 4 à 4,2 milliards d'euros attendus en 2022, a indiqué Iberdrola.

L'énergéticien espagnol vise un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) compris entre 16,5 milliards et 17 milliards d'euros d'ici 2025.

Les actionnaires devraient recevoir entre 0,55 et 0,58 euro par action d'ici 2025, Iberdrola ayant fixé un ratio de distribution compris entre 65% et 75%.

(Reportage Jesus Aguado et Jessica Jones à Madrid et Nina Chestney à Londres, version française Valentine Baldassari)