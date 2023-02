IAG renoue avec les bénéfices en 2022

IAG renoue avec les bénéfices en 2022













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - IAG, maison mère de la compagnie aérienne British Airways, a fait état vendredi d'une amélioration significative de ses résultats financiers en 2022, et a déclaré s'attendre à une nouvelle croissance du bénéfice cette année. Le bénéfice d'exploitation annuel du groupe est ressorti à de 1,22 milliard d'euros, indique IAG dans un communiqué, contre une perte de 2,97 milliards d'euros il y a un an. Ces résultats interviennent après que le groupe a accepté jeudi de payer 400 millions d'euros à l'espagnol Globalia pour les 80% restants de la compagnie aérienne Air Europa qu'elle ne possédait pas encore. Pour 2023, le groupe aérien, qui détient également Iberia, Vueling et Aer Lingus, prévoit un bénéfice compris entre 1,8 et 2,3 milliards d'euros, soit une hausse de 88% par rapport à 2022, dans le haut de la fourchette. "2022 a été une année de forte reprise, portée par une demande de loisirs soutenue et la réouverture des marchés", a déclaré le directeur général d'IAG, Luis Gallego. "À ce stade de l'année, nous continuons à enregistrer des réservations robustes, tout en restant conscients des incertitudes macroéconomiques mondiales", a-t-il ajouté. (Reportage Joanna Plucinska ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)