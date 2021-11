IAG prévoit une perte de 3 milliards d'euros pour 2021

LONDRES (Reuters) - IAG, maison mère de la compagnie aérienne British Airways, a dit vendredi s'attendre à une perte de 3 milliards d'euros pour l'exercice de 2021, tout en tablant sur la reprise des voyages transatlantiques pour renouer avec les bénéfices en 2022.

Le groupe a également dit prévoir d'exploiter 60% de ses capacités de 2019 au cours du trimestre.

Les Etats-Unis seront entièrement rouverts aux voyageurs étrangers vaccinés à compter du 8 novembre, un coup de pouce important car ces liaisons transatlantiques sont parmi les plus lucratives pour le groupe.

Mais les restrictions mises en oeuvre en 2021 face à la pandémie de coronavirus amènent IAG à afficher une perte d'exploitation annuelle avant éléments exceptionnels d'environ 3 milliards d'euros, légèrement au-dessus du consensus prévoyant une perte de 2,87 milliards d'euros.

Cela place IAG derrière ses concurrents européens, tels Air France-KLM, qui a prévu un bénéfice légèrement positif sur l'ensemble de l'année 2021, et le groupe allemand Lufthansa, qui a renoué avec un bénéfice d'exploitation au troisième trimestre pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Au cours des mois estivaux, généralement la période la plus rentable pour les compagnies aériennes, la perte d'exploitation avant éléments exceptionnels du groupe, également propriétaire des compagnies aériennes Iberia, Vueling et Aer Lingus, a atteint 485 millions d'euros, tandis que les analystes tablaient sur une perte de 513 millions d'euros.

IAG a souffert de sa plus grande exposition au marché britannique, où les exigences plus contraignantes et coûteuses liées aux tests de dépistage du COVID-19 ont découragé les voyageurs pendant l'été, alors que les principaux marchés domestiques d'Air France et de Lufthansa se sont rétablis plus rapidement grâce à des normes moins restrictives.

(Reportage Sarah Young, version française Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)