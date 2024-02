Hyundai va investir 1,1 milliard de dollars au Brésil, dit Lula

SAO PAULO, 22 février (Reuters) - Le constructeur automobile Hyundai projette d'investir plus de 1,1 milliard de dollars (1,02 milliard d'euros) au Brésil d'ici à 2032, a annoncé jeudi le président brésilien Luiz Inacio da Silva. L'annonce en a été faite après une réunion entre "Lula" et Euisun Chung, le président exécutif du groupe coréen, à Brasilia. L'investissement portera sur le développement de véhicules hybrides, électriques et hydrogènes, selon le communiqué publié par la présidence brésilienne. Hyundai, qui possède déjà une usine dans l'Etat de Sao Paulo avec une capacité de production de 220.000 véhicules par an, n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire. Le gouvernement brésilien cherche à revitaliser l'industrie du pays. Ces dernières semaines, Volkswagen et GM ont annoncé des investissements importants au Brésil. (Reportage de Peter Frontini; version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)