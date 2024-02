Hyundai envisage une introduction en Bourse de sa filiale indienne-sources

BOMBAY (Reuters) - Hyundai Motor prévoit d'introduire en Bourse (IPO) sa filiale indienne pour lever au moins trois milliards de dollars (2,78 milliards d'euros), ont déclaré deux personnes proches du dossier, alors que la société sud-coréenne souhaite se renforcer en Inde, un marché en forte croissance, avant la cotation largement attendue de Tesla. Hyundai Motor India a entamé des pourparlers préliminaires en vue d'une introduction en Bourse et s'est entretenu avec plusieurs banques, ont déclaré deux sources sous couvert d'anonymat, car les discussions ne sont pas encore publiques. La levée de fonds de Hyundai, le deuxième constructeur automobile indien avec une part de marché de 15%, valoriserait ses activités en Inde jusqu'à 30 milliards de dollars, soit plus de la moitié de sa capitalisation boursière, qui s'élève à 42 milliards de dollars à Séoul. D'après les deux sources, la société envisage de "débloquer de la valeur pour ses activités en Inde" grâce à cette introduction en Bourse. "Ils veulent profiter du boom des introductions en Bourse en Inde", a ajouté l'une des deux sources. A Séoul, le titre Hyundai a grimpé de 5% lundi, atteignant son plus haut niveau depuis près de trois ans. Une valorisation pouvant atteindre 30 milliards de dollars placerait l'unité indienne de Hyundai derrière des concurrents comme Tata Motors à 41,43 milliards de dollars et Maruti Suzuki Inde à 40,11 milliards de dollars. Un porte-parole de la filiale indienne de Hyundai s'est refusé à tout commentaire. (Reportage Sriram Mani à Mumbai avec la contribution d'Aditi Shah et Tanvi Mehta à New Delhi, Nandan Mandayam à Bangalore, Heekyong Yang à Séoul, Scott Murdoch à Sydney et Swati Bhat Shetye à Mumbai ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)