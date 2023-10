Huw Pill (BoE) juge prématuré de déclarer victoire dans la lutte contre l'inflation

Huw Pill (BoE) juge prématuré de déclarer victoire dans la lutte contre l'inflation













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) ne doit pas considérer que la lutte contre l'inflation est terminée simplement parce que le rythme de croissance des prix a ralenti, a déclaré lundi Huw Pill, chef économiste de l'institut d'émission monétaire. "Il est important que nous ne criions pas victoire prématurément, simplement parce que des mouvements relativement mécaniques dans l'inflation globale sont en train de faire leur chemin", a-t-il dit lors d'un événement organisé par l'OMFIF, le Forum des institutions monétaires et financières. Selon Huw Pill, les perspectives des marchés en matière d'inflation future montrent en outre que la BoE ne peut pas être complaisante. La Banque d'Angleterre a décidé le mois dernier d'observer une pause dans la remontée de ses taux en raison du ralentissement de l'économie britannique, mais a déclaré qu'elle ne considérait pas la récente baisse de l'inflation comme acquise. Sa prochaine réunion de politique monétaire est prévue le 2 novembre. (Reportage David Milliken, version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)