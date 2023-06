Hunter Biden comparaîtra le 26 juillet

Hunter Biden comparaîtra le 26 juillet













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Hunter Biden, le fils du président Joe Biden, comparaîtra devant un tribunal fédéral du Delaware le 26 juillet pour répondre de deux chefs d'accusation de non-paiement volontaire de l'impôt et de délits liés à la possession d'armes à feu, a-t-on appris mercredi de source judiciaire. Le département de la Justice a annoncé mardi que Hunter Biden, 53 ans, avait accepté de plaider coupable pour deux délits de non-paiement délibéré de l'impôt sur le revenu et de conclure un accord qui pourrait lui éviter une condamnation pour un délit lié aux armes à feu. Sa reconnaissance de culpabilité ne devrait pas entraîner de peine de prison. (Rami Ayyub et Dan Whitcomb; version française Nicolas Delame)