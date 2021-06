Humbert passe et défiera Auger-Aliassime au prochain tour

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Tête de série numéro 6, le Français Ugo Humbert a dominé jeudi l’Allemand Yannick Hanfmann (7-6, 6-2) au tournoi de Stuttgart. Dans un premier set équilibré, le Messin de 22 ans est parvenu à prendre les commandes de cette rencontre en s’imposant (11-9) dans le jeu décisif. Breakant son adversaire à deux reprises, Humbert a facilement remporté la deuxième manche et affrontera Félix Auger-Aliassime en quart de finale. Le Canadien a disposé du Sud-Africain Lloyd Harris (6-3, 7-6). Dans un duel 100% australien, Alex De Minaur est venu à bout de son compatriote Jordan Thompson (6-7, 6-3, 6-4) et sera opposé à Rodionov, tombeur de Gojowczyk (5-3 ab.). Sam Querrey et Dominic Stricker s’affronteront pour une place dans le dernier carré. Le match entre Denis Shapovalov et Feliciano Lopez a été interrompu par la pluie sur le score de 6-2, 6-7. Les deux hommes reviendront vendredi sur le court pour disputer un set décisif, le vainqueur fera face à Marin Cilic.