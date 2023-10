Huit ressortissants français tués lors des attaques en Israël, dit Colonna

Huit ressortissants français tués lors des attaques en Israël, dit Colonna













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré mardi que huit ressortissants français ont été tués dans les attaques menées en Israël par le groupe palestinien du Hamas, qui ont fait au moins un millier de morts selon un bilan communiqué par l'ambassade israélienne aux Etats-Unis. S'exprimant devant une commission de l'Assemblée nationale, Catherine Colonna a indiqué que 20 ressortissants français étaient portés disparus depuis samedi, alors que les combattants du Hamas ont enlevé des dizaines de personnes lors de leur incursion dans des villes israéliennes. "Nous sommes sans nouvelles de vingt compatriotes dont la situation est considérée comme très inquiétante, et dont certains ont probablement été enlevés", a déclaré le Quai d'Orsay dans un communiqué, précisant être en "lien constant" avec les familles concernées. En déplacement à Hambourg, le président français Emmanuel Macron a dénoncé dans la journée, lors d'une conférence de presse commune avec le chancelier allemand Olaf Scholz, le "chantage insupportable" du Hamas sur les otages. Paris, Berlin, Washington, Londres et Rome ont exprimé lundi soir dans une déclaration commune leur soutien "ferme" et uni" à Israël. Catherine Colonna a annoncé aussi devant les parlementaires qu'un vol spécial serait affrété jeudi par Air France pour rapatrier des ressortissants français d'Israël. Plus tôt, la Première ministre Elisabeth Borne a fait savoir que le gouvernement était en lien avec la compagnie aérienne à propos d'une reprise des vols vers Israël, suspendus depuis samedi. (Sudip Kar-Gupta, Nicolas Delame et Jean Terzian)