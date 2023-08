Huit pilotes ukrainiens s'entraînent sur des avions F-16 au Danemark

par Johannes Birkebaek COPENHAGUE (Reuters) - Le Danemark a commencé à former huit pilotes ukrainiens sur des avions de combat F-16 après avoir promis de fournir des appareils de ce type à l'Ukraine, a annoncé mardi l'armée danoise. Le Danemark et les Pays-Bas ont annoncé dimanche qu'ils allaient fournir des avions de combat F-16 de conception américaine à l'Ukraine, avec de premières livraisons programmées aux alentours du Nouvel An. Les huit pilotes sont arrivés à la base aérienne militaire danoise de Skrydstrup, accompagnés de 65 personnes qui seront formées à la maintenance et à l'entretien des avions, a déclaré l'armée danoise dans un communiqué. La Grèce participera également à la formation des pilotes de l'armée de l'air ukrainienne sur les F-16, a déclaré lundi le président ukrainien Volodimir Zelensky. Le Danemark va fournir au total 19 avions F-16 à l'Ukraine. Six seront livrés autour du Nouvel An, puis huit en 2024 et cinq l'année suivante. Le Danemark possède actuellement 43 chasseurs F-16 et, pour des raisons de sécurité, ne divulguera pas le nombre d'appareils en service, a précisé l'armée dans son communiqué. Les Pays-Bas disposent de 42 appareils F-16 mais n'ont pas encore décidé du nombre qu'ils fourniront à l'Ukraine. (Reportage Johannes Birkebaek ; version française Kate Entringer)