Huit Palestiniens tués en Cisjordanie occupée

(Bilan actualisé, déclaration israélienne, précisions) RAMALLAH, Cisjordanie, 14 novembre (Reuters) - Au moins huit Palestiniens ont été tués mardi en Cisjordanie occupée par les forces israéliennes, ont déclaré les services de santé et les médias palestiniens. L'armée et la police israéliennes ont dit avoir été prises sous le feu pendant une opération visant à arrêter des suspects dans la ville de Tulkarem, et avoir tué plusieurs personnes dans leur riposte. Elles ont précisé dans un communiqué qu'un groupe de Palestiniens qui avait ouvert le feu et lancé un engin explosif sur les soldats israéliens avait été neutralisé par une frappe aérienne. Selon l'agence de presse palestinienne WAFA, le bombardement aérien a été mené à l'aide d'un drone et a fait trois morts dans les rangs des combattants palestiniens. Quatre autres Palestiniens ont été abattus au cours de ces affrontements dans un camp de réfugiés de Tulkarem, selon WAFA. Un huitième Palestinien a été tué par l'armée israélienne mardi à Beït Aïnoun, au nord de Hébron, toujours en Cisjordanie occupée, ont dit des responsables médicaux. L'augmentation des violences en Cisjordanie alimente les craintes qu'un nouveau front ne s'ouvre sur ce territoire, avec la bande de Gaza et la frontière nord d'Israël, où des échanges de tirs ont régulièrement lieu entre les forces israéliennes et celles du Hezbollah libanais. Israël s'est engagé à détruire le Hamas et mène une intense compagne de bombardements aériens dans la bande de Gaza depuis l'attaque du 7 octobre menée par le groupe islamiste, alors que les troupes israéliennes encerclent la ville de Gaza. Au cours des 18 derniers mois, les forces israéliennes ont tué des centaines de Palestiniens - des membres de groupes armés, de jeunes lanceurs de pierres ou des victimes collatérales des combats - et procédé à des milliers d'arrestations en Cisjordanie occupée. Au cours de la même période, des dizaines d'Israéliens ont été tués lors d'attaques menées par des Palestiniens. (Ali Sawafta, Clauda Tanios et Jana Choukeir; version française Zhifan Liu et Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)