Huit Palestiniens tués dans un raid israélien à Jénine

RAMALLAH, Cisjordanie, 9 novembre (Reuters) - Huit Palestiniens ont été tués et au moins 14 autres blessés lors d'un raid des forces israéliennes à Jénine, a déclaré jeudi le ministère palestinien de la Santé. L'armée israélienne a dit conduire des opérations antiterroristes dans la ville de Cisjordanie, sans fournir plus de détails. Au moins 173 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier, selon les chiffres du ministère palestinien de la Santé. (Ali Sawafta, Jean-Stéphane Brosse pour La version française, édité par Blandine Hénault)