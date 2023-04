Huit morts dans une frappe russe dans l'est de l'Ukraine, déclare le gouverneur

KYIV (Reuters) - Au moins huit personnes ont été tuées et 21 autres blessées vendredi par des frappes de missiles russes sur la ville de Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur de la région de Donetsk. Pavlo Kirilenko déclaré que sept missiles S-300 avaient été tirés. "A l'heure où je vous parle, 21 personnes ont été blessées et huit autres tuées", a-t-il annoncé à la télévision ukrainienne. La police ukrainienne a indiqué que 10 bâtiments avaient été endommagés dans l'attaque. Les services de secours étaient à l'oeuvre sur place. (Reportage Dan Peleschuk et Ron Popeski; version française Camille Raynaud)